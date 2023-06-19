NYT: Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка подарована – непридатна

Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяке подароване озброєння годиться лише на запчастини.

Джерело: The New York Times із посиланням двох співрозмовників, знайомих із закупівлею озброєння в Україні, високопоставленого українського посадовця та офіційні документи уряду України

Деталі: Як повідомляє NYT, згідно з офіційними документами уряду України, станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які повністю або частково були не виконані.

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Двоє співпрозповників видання, причетних до закупівель зброї для України, розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї зрештою були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші. Один з них додав, що станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були сплачені, в тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не була поставлена.

Заступник міністра оборони, який займається закупівлями озброєнь, Володимир Гаврилов заявив, що були випадки, коли Україна платила гроші, але не отримувала зброю. За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.

Водночас NYT зазначає, що під час такої масштабної закупівлі, як в Україні, проблеми є неминучими.

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Дослівно NYT: "Багато поставок від західних союзників включали сучасну зброю, таку як американські системи протиповітряної оборони, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому випадку, потребувало капітального ремонту.

Близько 30 відсотків київського арсеналу перебуває на ремонті постійно — високий показник, за словами експертів з питань оборони, для армії, яка потребує будь-якої зброї".

Більше деталей: Видання наводить у приклад поставку 33 самохідних гаубиць, подарованих італійським урядом. Судячи з відео, з двигуна однієї з них валив дим, а з іншої – витікала охолоджуюча рідина.

Міністерство оборони Італії заявляло, що ці установки були виведені з експлуатації багато років тому, але Україна все одно попросила їх "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії".

Українські урядові документи свідчать, що за ремонт 33 гаубиць Міністерство оборони заплатило $19,8 млн американському торговцю зброєю, компанії Ultra Defense Corporation. У січні 13 з цих гаубиць були відправлені в Україну, але прибули "непридатними для виконання бойових завдань", як зазначено в одному з документів.

Україна звинуватила американську компанію в тому, що вона не впоралася з роботою, яка мала бути завершена до кінця грудня.

Директор департаменту оборонних закупівель Міністерства оборони України Володимир Пікузо в листі до генерального інспектора Пентагону написав: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

Виконавчий директор компанії заперечив звинувачення, заявивши, що українці не забезпечили належного обслуговування гаубиць після їх передачі. NYT уточнює, що це стосується, зокрема, тієї установки, з якої витекла рідина. За словами виконавчого директора, цей дефект "магічним чином з'явився після доставки в Україну".

Українські чиновники здебільшого утримувалися від скарг на несправну техніку, щоб не ставити в незручне становище своїх постачальників.

За словами високопоставленого українського посадовця, уряд України "втомився від запевнень", що має достатньо західного озброєння, бо частина його перебуває у поганому або непридатному стані і виведена з бою для подальшого розбирання на запчастини.

NYT повідомляє, що Міністерство оборони України відмовилося від коментарів.

Крім того, документи, отримані The New York Times, показали, що деякі з найдорожчих невиконаних контрактів укладені між Міністерством оборони і державними українськими збройовими компаніями, які працюють як незалежні брокери.

За останні місяці міністерство подало до суду щонайменше на дві з цих державних компаній за невиконані контракти, а Україна нещодавно оголосила про реформування, спрямоване на підвищення ефективності цих компаній.