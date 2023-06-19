NYT: Украина не получила часть оплаченного оружия, а некоторое подаренное – непригодно

Украина не получила часть оплаченного оружия, а некоторое подаренное вооружение годится только на запчасти.

Источник: The New York Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с закупкой вооружения в Украине, высокопоставленного украинского чиновника и официальные документы правительства Украины

Детали: Как сообщает NYT, согласно официальным документам правительства Украины, по состоянию на конец прошлого года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов по контрактам, которые полностью или частично не были выполнены.

Двое собеседников издания, причастных к закупкам оружия для Украины, рассказали, что некоторые из недостающих образцов оружия в конце концов были поставлены, а в других случаях брокеры вернули деньги.

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Один из них добавил, что по состоянию на начало весны 2023 года сотни миллионов долларов были уплачены, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое так и не было поставлено.

Заместитель министра обороны, который занимается закупками вооружений, Владимир Гаврилов заявил, что были случаи, когда Украина платила деньги, но не получала оружие. По его словам, в этом году правительство начало анализировать свои прошлые закупки и исключать проблемных подрядчиков.

В то же время NYT отмечает, что в такой масштабной закупке вооружений, как в Украине, проблемы неизбежны.

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Дословно NYT: "Многие поставки от западных союзников включали современное оружие, такое как американские системы противовоздушной обороны, которые доказали свою высокую эффективность против российских беспилотников и ракет. Но в других случаях союзники предоставляли устаревшее оборудование, которое, в лучшем случае, нуждалось в капитальном ремонте.

Около 30 процентов киевского арсенала находится на ремонте постоянно - высокий показатель, по словам экспертов по вопросам обороны, для армии, которая нуждается в любом оружии".

Больше деталей: Издание приводит в пример поставку 33 самоходных гаубиц, подаренных итальянским правительством. Судя по видео, из двигателя одной из них валил дым, а из другой - вытекала охлаждающая жидкость.

Министерство обороны Италии заявляло, что эти установки были выведены из эксплуатации много лет назад, но Украина все равно попросила их "капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию, учитывая насущную потребность в средствах для противостояния российской агрессии".

Украинские правительственные документы свидетельствуют, что за ремонт 33 гаубиц Министерство обороны заплатило $19,8 млн американскому торговцу оружием, компании Ultra Defense Corporation. В январе 13 из этих гаубиц были отправлены в Украину, но прибыли "непригодными для выполнения боевых задач", как указано в одном из документов.

Украина обвинила американскую компанию в том, что она не справилась с работой, которая должна была быть завершена до конца декабря.

Директор департамента оборонных закупок Министерства обороны Украины Владимир Пикузо в письме к генеральному инспектору Пентагона написал: "Американская компания, предлагая свои услуги, не намеревалась выполнять свои обязательства".

Исполнительный директор компании отрицал обвинения, заявив, что украинцы не обеспечили надлежащего обслуживания гаубиц после их передачи. NYT уточняет, что это касается, в частности, той установки, из которой вытекла жидкость. По словам исполнительного директора, этот дефект "магическим образом появился после доставки в Украину".

Украинские чиновники в основном воздерживались от жалоб на неисправную технику, чтобы не ставить в неловкое положение своих поставщиков.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что правительство Украины устало от заверений, что у страны достаточно западного вооружения, потому что его часть находится в плохом или непригодном состоянии, и выведена из боя для дальнейшей разборки на запчасти.

NYT сообщает, что Министерство обороны Украины отказалось от комментариев.

Кроме того, документы, полученные The New York Times, показали, что некоторые из самых дорогих невыполненных контрактов заключены между Министерством обороны и государственными украинскими оружейными компаниями, которые работают как независимые брокеры.

За последние месяцы министерство подало в суд по меньшей мере на две из этих государственных компаний за невыполненные контракты, а Украина недавно объявила о реформировании, направленном на повышение эффективности этих компаний.