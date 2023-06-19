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Британія створює механізм "добровільної передачі" Україні коштів підсанкційних росіян

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 15:44

Оголошене міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі нове законодавство передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС Британії.

За словами Клеверлі, уряд Британії запроваджує новий спосіб поводження із замороженими російськими активами, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

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"Ці нові заходи – на додаток до нашого найбільшого в історії пакета санкцій – показують, що Велика Британія готова і здатна розчистити нові шляхи для того, щоб російські гроші дійшли до українського народу", – заявив міністр фінансів Британії Джеремі Хант.

В МЗС Британії зазначили, що росіяни, які перебувають під санкціями і заявляють, що підтримують Україну, тепер також матимуть можливість зробити правильний вчинок – пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

Наголошують, що це буде добровільний процес, в рамках якого підсанкційні особи можуть подати заявку на розблокування коштів з конкретною метою підтримки відновлення та реконструкції України. 

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Не буде жодного примусу до переказу коштів, а також жодних пропозицій щодо послаблення санкцій в обмін на пожертвування, пояснили в МЗС Британії. При цьому йдеться саме про заморожені кошти, якими підсанкційні росіяни все одно не мають змоги користуватися.

"Немає переговорів із цими людьми, немає домовленостей з ними про те, що вони отримають щось в обмін на це. Йдеться про тих осіб, хто вже зараз не має доступу до цих грошей і хоче перерахувати гроші Україні добровільно", – пояснило кореспонденту "Європейської правди" джерело в уряді Британії.

Також, за його словами, уряд Британії не планує робити публічним перелік тих, хто вирішив добровільно пожертвувати Україні заморожені активи.

"Але за тими, хто вирішив передати гроші Україні, лишається право самим повідомити про це", – пояснило джерело.

Точні механізми роботи фонду, який розподілятиме добровільні пожертви підсанкційних росіян, будуть оголошені в належний час, зазначили в МЗС Британії. 

 Нагадаємо, Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсації Україні.

Теми: Велика БританіяУкраїнаРосіягроші
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