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Британия создает механизм "добровольной передачи" Украине средств подсанкционных россиян

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 15:44

Объявленное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли новое законодательство предусматривает возможность для россиян, попавших под санкции, жертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

По словам Клеверли, правительство Великобритании вводит новый путь для замороженных российских активов, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

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"Эти новые меры – в дополнение к нашему крупнейшему в истории пакету санкций – показывают, что Великобритания готова и способна расчистить новые пути для того, чтобы российские деньги дошли до украинского народа", – заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.

В МИД Британии отметили, что россияне, которые находятся под санкциями и заявляют, что поддерживают Украину, теперь также будут иметь возможность сделать правильный поступок – пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.

Отмечается, что это будет добровольный процесс, в рамках которого подсанкционные лица могут подать заявку на разблокирование средств с конкретной целью поддержки восстановления и реконструкции Украины.

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Не будет никакого принуждения к переводу средств, а также никаких предложений по ослаблению санкций в обмен на пожертвования, пояснили в МИД Британии. При этом речь идет именно о замороженных средствах, которыми подсанкционные россияне все равно не имеют возможности пользоваться.

"Нет переговоров с этими людьми, нет договоренностей с ними о том, что они получат что-то в обмен на это. Речь идет о тех лицах, кто уже сейчас не имеет доступа к этим деньгам и хочет перечислить деньги Украине добровольно", – пояснил корреспонденту "Европейской правды" источник в правительстве Великобритании.

Также, по его словам, правительство Британии не планирует делать публичным перечень тех, кто решил добровольно пожертвовать Украине замороженные активы.

"Но за теми, кто решил передать деньги Украине, остается право самим сообщить об этом", – пояснил источник.

Точные механизмы работы фонда, который будет распределять добровольные пожертвования подсанкционных россиян, будут объявлены в надлежащее время, отметили в МИД Великобритании.

Как сообщалось, Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

Темы: ВеликобританияУкраинаРосcияденьги
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