Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 15:47

Уряд Британії буде пильно стежити за тим, щоб кошти, які підсанкційні російські олігархи вирішать пожертвувати на відновлення України, були використані за призначенням.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомило джерело в уряді Британії.

"Це, по суті є донорським внеском, подарунком з боку Великої Британії. Тому ми будемо контролювати витрачання і тому будемо дуже чітко слідкувати за тим, щоби кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України", – пояснив співрозмовник.

Кошти можуть бути використані як на короткострокові потреби у відновленні України, так і на довгострокові цілі у реконструкції.

Реклама:

"Конкретні напрямки будуть визначатися, зокрема, на конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні цього тижня. Зокрема, ми там почуємо і про потреби швидкого відновлення, і про довгострокове відновлення", – зазначило джерело.

Співрозмовники ЄвроПравди додали, що наразі йдеться про концептуальну можливість і поки зарано говорити про фінансовий механізм передачі грошей, а отже і про механізми контролю, які будуть залучені.

Як повідомлялося, оголошене міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі нове законодавство передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

ВІДЕО ДНЯ

Наголошується, що це буде добровільний процес, в рамках якого підсанкційні особи можуть подати заявку на розблокування коштів з конкретною метою підтримки відновлення та реконструкції України. 

Не буде жодного примусу до переказу коштів, а також жодних пропозицій щодо послаблення санкцій в обмін на пожертвування, пояснили в МЗС Британії. При цьому йдеться про саме про заморожені кошти, якими підсанкційні росіяни все одно не мають змоги користуватися.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Теми: Велика БританіяРосіяолігархиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ

Стрілянина в аеропорту Кишинева: влада каже про двох жертв

Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Уряд призначив Думу головою АРМА

МАПАЗаворушення у Франції: понад 800 затримань, кілька міст запроваджують комендантську годину

Усі новини...
Велика Британія
Україна і Британія домовилися про Фонд інновацій у сфері енергетики на 62 мільйони фунтів
Британія перевіряє можливу співпрацю своїх науковців з Іраном для виготовлення дронів-камікадзе
Україна і Британія домовились про фонд на 62 млн фунтів стерлінгів для посилення енергобезпеки
Останні новини
21:45
У Білорусі обладнали табір для 8 тисяч осіб, там можуть розмістити вагнерівців – Гаюн
21:36
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
21:26
Економічні новини 30 червня: Рада повертає довоєнні податки, оцінка збитків від вибуху на Каховській ГЕС
21:21
Запоріжжя уже не перейменовують: комісія передумала
21:18
Генерал Міллі: Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж прогнозували, але це не дивно
21:11
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
21:00
Підсолоджувач аспартам з дієтичних напоїв та жувальних гумок можуть визнати канцерогеном
20:56
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
20:52
ЗМІ: Європейські лідери неформально обговорили шляхи подальшого розширення ЄС
20:42
Як убезпечити себе, якщо ви перебували у воді на затоплених територіях: 3 правила
Усі новини...
Реклама: