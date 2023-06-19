Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 15:47

Уряд Британії буде пильно стежити за тим, щоб кошти, які підсанкційні російські олігархи вирішать пожертвувати на відновлення України, були використані за призначенням.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомило джерело в уряді Британії.

"Це, по суті є донорським внеском, подарунком з боку Великої Британії. Тому ми будемо контролювати витрачання і тому будемо дуже чітко слідкувати за тим, щоби кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України", – пояснив співрозмовник.

Реклама:

Кошти можуть бути використані як на короткострокові потреби у відновленні України, так і на довгострокові цілі у реконструкції.

"Конкретні напрямки будуть визначатися, зокрема, на конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні цього тижня. Зокрема, ми там почуємо і про потреби швидкого відновлення, і про довгострокове відновлення", – зазначило джерело.

Співрозмовники ЄвроПравди додали, що наразі йдеться про концептуальну можливість і поки зарано говорити про фінансовий механізм передачі грошей, а отже і про механізми контролю, які будуть залучені.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, оголошене міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі нове законодавство передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

Наголошується, що це буде добровільний процес, в рамках якого підсанкційні особи можуть подати заявку на розблокування коштів з конкретною метою підтримки відновлення та реконструкції України. 

Не буде жодного примусу до переказу коштів, а також жодних пропозицій щодо послаблення санкцій в обмін на пожертвування, пояснили в МЗС Британії. При цьому йдеться про саме про заморожені кошти, якими підсанкційні росіяни все одно не мають змоги користуватися.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Теми: Велика БританіяРосіяолігархиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: