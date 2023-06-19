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Британия будет контролировать, чтобы деньги российских олигархов пошли на восстановление Украины

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 15:47

Правительство Великобритании будет пристально следить за тем, чтобы средства, которые подсанкционные российские олигархи решат пожертвовать на восстановление Украины, были использованы по назначению.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил источник в правительстве Великобритании.

"Это, по сути является донорским взносом, подарком со стороны Великобритании. Поэтому мы будем контролировать расходование и поэтому будем очень четко следить за тем, чтобы каждый пенни, каждый рубль из этих переданных Украине средств был направлен на восстановление Украины", – пояснил собеседник.

Средства могут быть использованы как на краткосрочные потребности в восстановлении Украины, так и на долгосрочные цели в реконструкции.

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"Конкретные направления будут определяться, в частности, на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Лондоне на этой неделе. В частности, мы там услышим и о потребностях быстрого восстановления, и о долгосрочном восстановлении", – отметил источник.

Собеседники ЕвроПравды добавили, что пока речь идет о концептуальной возможности и пока рано говорить о финансовом механизме передачи денег, а следовательно и о механизмах контроля, которые будут привлечены.

Как сообщалось, объявленное министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли новое законодательство предусматривает возможность для россиян, попавших под санкции, жертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

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Отмечается, что это будет добровольный процесс, в рамках которого подсанкционные лица могут подать заявку на разблокирование средств с конкретной целью поддержки восстановления и реконструкции Украины.

Не будет никакого принуждения к переводу средств, а также никаких предложений по ослаблению санкций в обмен на пожертвования, пояснили в МИД Британии. При этом речь идет именно о замороженных средствах, которыми подсанкционные россияне все равно не имеют возможности пользоваться.

Напомним, Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсации Украине.

Темы: ВеликобританияРосcияолигархиУкраина
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