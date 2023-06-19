Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 16:28

У Єврокомісії заявили, що Угорщині слід пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених з Росії та комунікацію з цього питання з Києвом.

Про це в коментарі виданню Delfi сказав речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано коментував заяву МЗС України про те, що Угорщина утримує 11 українських військовополонених, яких вивезла з РФ, і не допускає до них українських дипломатів.

"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – сказав Стано.

Реклама:

Він також зауважив, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхнє життя на небезпеку. 

19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину. 

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно з’являлася інформація, нібито звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могли бути особистою ініціативою віцепрем’єра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.

Теми: УгорщинаполоненіЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування

Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення

відеоЗеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ

Стрілянина в аеропорту Кишинева: влада каже про двох жертв

Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Усі новини...
Угорщина
РФ та Угорщина готують ІПСО, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися полоненими – Лубінець
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
Останні новини
22:28
Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський 
22:14
Топ-генерал США: Рішення щодо ATACMS чи касетних боєприпасів для України ще немає
21:56
Росія закрила в’їзд для ваговозів із Польщі
21:45
У Білорусі обладнали табір для 8 тисяч осіб, там можуть розмістити вагнерівців – Гаюн
21:36
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
21:26
Економічні новини 30 червня: Рада повертає довоєнні податки, оцінка збитків від вибуху на Каховській ГЕС
21:21
Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
21:18
Генерал Міллі: Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж прогнозували, але це не дивно
21:11
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
21:00
Підсолоджувач аспартам з дієтичних напоїв та жувальних гумок можуть визнати канцерогеном
Усі новини...
Реклама: