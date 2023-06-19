ЄС: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених

У Єврокомісії заявили, що Угорщині слід пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених з Росії та комунікацію з цього питання з Києвом.

Про це в коментарі виданню Delfi сказав речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано коментував заяву МЗС України про те, що Угорщина утримує 11 українських військовополонених, яких вивезла з РФ, і не допускає до них українських дипломатів.

"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – сказав Стано.

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Він також зауважив, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхнє життя на небезпеку.

19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.

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Неофіційно з’являлася інформація, нібито звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могли бути особистою ініціативою віцепрем’єра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.