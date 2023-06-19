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ЕС: Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 16:28

В Еврокомиссии заявили, что Венгрии следует объяснить свою роль в освобождении украинских военнопленных из России и коммуникацию по этому вопросу с Киевом.

Об этом в комментарии изданию Delfi сказал представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано комментировал заявление МИД Украины о том, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из РФ, и не допускает к ним украинских дипломатов.

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"Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", – сказал Стано.

Он также отметил, что Россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности. 

19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

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В то же время в администрации Орбана заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию. 

Неофициально появлялась информация, якобы освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могли быть личной инициативой вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.

Темы: ВенгрияпленныеЕСУкраина
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