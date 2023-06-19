Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Віктора Геращенка.

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Згідно з матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

В липні 2022 року обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн, зазначають в СБУ.

Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

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Для реалізації оборудки фігурант "скоординував" свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чиновнику про підозру в зловживанні владою або службовим становищем.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 32 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.