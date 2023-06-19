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Заместитель мэра Чернигова купил трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн – СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 16:37
Заместитель мэра Чернигова купил трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн – СБУ
Виктор Геращенко в суде. фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении в масштабной коррупции заместителю Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о Викторе Геращенко.

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По материалам дела, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года.

В июле 2022 года оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. При этом убытки государству достигли более 30 млн грн, отмечают в СБУ.

Эта сумма подтверждена инициированными Службой безопасности судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, которые проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

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Для реализации сделки фигурант "скоординировал" свои преступные действия с руководством компании-поставщика.

На основании собранных доказательств следователи сообщили чиновнику о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с определением размера залога в сумме 32 млн грн.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Темы: ЧерниговкоррупцияСБУ
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