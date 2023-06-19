У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб зіткнулася із закликами до відставки після того, як дозволила видати візи делегаціям з іранських та російських міст для участі у з'їзді мерів у Брюсселі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Лябіб перебуває під пильною увагою через те, що вона схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану – двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями.

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Це відбулося лише через три тижні після звільнення з іранської в'язниці бельгійського працівника неурядової організації Олів'є Вандекастеле.

42-річний Вандекастеле був заарештований під час візиту до Ірану в лютому 2022 року і засуджений у січні до 40 років ув'язнення та 74 ударів батогом за звинуваченнями, зокрема, у шпигунстві. Минулого місяця його звільнили в результаті обміну ув'язненими.

На "Брюссельському урбаністичному саміті", який відбувся минулого тижня, зібралися мери понад 300 міст, включаючи Брюссель, Боготу, Київ і Тегеран, а також члени Європейської комісії та Європейського парламенту.

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Державний секретар з питань зовнішніх відносин і зовнішньої торгівлі брюссельського уряду Паскаль Смет подав у неділю у відставку після скандалу із запрошенням на подію посадовців з Ірану та РФ.

Смет потрапив під шквал критики, коли стало відомо, що він запросив на урбаністичний саміт 12-15 червня 14 іранських посадовців, включно з мером Тегерана, та двох російських посадовців.

Видання The Brussels Times дізналося, що одна із запрошених росіян – заступниця мера Казані Євгенія Лодвігова, яка є учасницею мережі Metropolis cities. The Brussels Times зібрали численні докази того, що Лодвігова, членкиня "Единой России", відкрито підтримує агресивну війну РФ проти України і активно залучена до відповідної інформаційної роботи.

У той самий час бельгійсько-іранська депутатка Дар'я Сафаї з опозиційної партії N-VA заявила в понеділок, що її політсила вимагає відставки глави МЗС.

"Нам потрібен міністр, який візьме на себе відповідальність", – сказала Сафаї в інтерв'ю радіо Matin Premiere.

"Залишається відкритим питання, чому вона погодилася видати ці візи? Чому лише через три тижні після звільнення Олів'є Вандекастеле вона визнає, що терористи приїжджають до Брюсселя? І чому ім'я Бельгії завжди має бути заплямоване зовнішніми відносинами, які вона не може контролювати?", – сказала вона.

Бельгійські депутати зберуться 21 червня, щоб обговорити це питання.

Нагадаємо, перший час після призначення Аджи Лябіб главою МЗС Бельгії Україна ухилялася запрошувати її з візитом через те, що Лябіб, ще працюючи журналісткою, через російську територію їздила в окупований Крим.

Згодом Лябіб визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення. Пізніше вона приїхала в Україну у складі бельгійської делегації.