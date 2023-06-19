Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 17:03

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб столкнулась с призывами к отставке после того, как позволила выдать визы делегациям из иранских и российских городов для участия в съезде мэров в Брюсселе.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Лябиб находится под пристальным вниманием из-за того, что она одобрила запросы на визы для граждан России и Ирана – двух стран, находящихся под международными санкциями.

Это произошло всего через три недели после освобождения из иранской тюрьмы бельгийского работника неправительственной организации Оливье Вандекастеле.

Реклама:

42-летний Вандекастеле был арестован во время визита в Иран в феврале 2022 года и приговорен в январе к 40 годам заключения и 74 ударам плетью по обвинению, в частности, в шпионаже. В прошлом месяце его освободили в результате обмена заключенными.

На "Брюссельском урбанистическом саммите", который состоялся на прошлой неделе, собрались мэры более 300 городов, включая Брюссель, Боготу, Киев и Тегеран, а также члены Европейской комиссии и Европейского парламента.

Государственный секретарь по вопросам внешних отношений и внешней торговли брюссельского правительства Паскаль Смет подал в воскресенье в отставку после скандала с приглашением на событие чиновников из Ирана и РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Смет попал под шквал критики, когда стало известно, что он пригласил на урбанистический саммит 12-15 июня 14 иранских чиновников, включая мэра Тегерана, и двух российских чиновников.

Издание The Brussels Times узнало, что одна из приглашенных россиян – заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова, которая является участницей сети Metropolis cities. The Brussels Times собрали многочисленные доказательства того, что Лодвигова, член "Единой России", открыто поддерживает агрессивную войну РФ против Украины и активно вовлечена в соответствующую информационную работу.  

В то же время бельгийско-иранский депутат Дарья Сафаи из оппозиционной партии N-VA заявила в понедельник, что ее политсила требует отставки главы МИД.

"Нам нужен министр, который возьмет на себя ответственность", – сказала Сафаи в интервью радио Matin Premiere.

"Остается открытым вопрос, почему она согласилась выдать эти визы? Почему только через три недели после освобождения Оливье Вандекастеле она признает, что террористы приезжают в Брюссель? И почему имя Бельгии всегда должно быть запятнано внешними отношениями, которые она не может контролировать?", – сказала она.

Бельгийские депутаты соберутся 21 июня, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, первое время после назначения Аджи Лябиб главой МИД Бельгии Украина уклонялась приглашать ее с визитом из-за того, что Лябиб, еще работая журналисткой, через российскую территорию ездила в оккупированный Крым.

Впоследствии Лябиб признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения. Позже она приехала в Украину в составе бельгийской делегации.

Темы: БельгияРосcияИранМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование

Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение

видеоЗеленский: За день имеем продвижение на всех направлениях

Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ

Стрельба в аэропорту Кишинева: власти говорят о двух жертвах

Орбан выступил против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

Все новости...
Бельгия
Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины – с БТР
Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею
В ГУР отреагировали на расследование Бельгии об использовании их оружия в РФ
Последние новости
23:19
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
23:06
Макрон обвиняет соцсети в разжигании насилия на фоне беспорядков во Франции
22:54
Россияне обстреляли Херсонскую область, среди раненых – ребенок
22:44
Рано говорить, ослаб ли Путин после попытки мятежа – генерал Милли
22:28
Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО – Зеленский
22:14
Топ-генерал США: Решения по ATACMS или кассетным боеприпасам для Украины еще нет
21:56
Россия закрыла въезд для тяжеловозов из Польши
21:45
В Беларуси оборудовали лагерь для 8 тысяч человек, там могут разместить вагнеровцев – Гаюн
21:36
В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование
21:26
Экономические новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги
Все новости...
Реклама: