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В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 17:03

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб столкнулась с призывами к отставке после того, как позволила выдать визы делегациям из иранских и российских городов для участия в съезде мэров в Брюсселе.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Лябиб находится под пристальным вниманием из-за того, что она одобрила запросы на визы для граждан России и Ирана – двух стран, находящихся под международными санкциями.

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Это произошло всего через три недели после освобождения из иранской тюрьмы бельгийского работника неправительственной организации Оливье Вандекастеле.

42-летний Вандекастеле был арестован во время визита в Иран в феврале 2022 года и приговорен в январе к 40 годам заключения и 74 ударам плетью по обвинению, в частности, в шпионаже. В прошлом месяце его освободили в результате обмена заключенными.

На "Брюссельском урбанистическом саммите", который состоялся на прошлой неделе, собрались мэры более 300 городов, включая Брюссель, Боготу, Киев и Тегеран, а также члены Европейской комиссии и Европейского парламента.

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Государственный секретарь по вопросам внешних отношений и внешней торговли брюссельского правительства Паскаль Смет подал в воскресенье в отставку после скандала с приглашением на событие чиновников из Ирана и РФ.

Смет попал под шквал критики, когда стало известно, что он пригласил на урбанистический саммит 12-15 июня 14 иранских чиновников, включая мэра Тегерана, и двух российских чиновников.

Издание The Brussels Times узнало, что одна из приглашенных россиян – заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова, которая является участницей сети Metropolis cities. The Brussels Times собрали многочисленные доказательства того, что Лодвигова, член "Единой России", открыто поддерживает агрессивную войну РФ против Украины и активно вовлечена в соответствующую информационную работу.  

В то же время бельгийско-иранский депутат Дарья Сафаи из оппозиционной партии N-VA заявила в понедельник, что ее политсила требует отставки главы МИД.

"Нам нужен министр, который возьмет на себя ответственность", – сказала Сафаи в интервью радио Matin Premiere.

"Остается открытым вопрос, почему она согласилась выдать эти визы? Почему только через три недели после освобождения Оливье Вандекастеле она признает, что террористы приезжают в Брюссель? И почему имя Бельгии всегда должно быть запятнано внешними отношениями, которые она не может контролировать?", – сказала она.

Бельгийские депутаты соберутся 21 июня, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, первое время после назначения Аджи Лябиб главой МИД Бельгии Украина уклонялась приглашать ее с визитом из-за того, что Лябиб, еще работая журналисткой, через российскую территорию ездила в оккупированный Крым.

Впоследствии Лябиб признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения. Позже она приехала в Украину в составе бельгийской делегации.

Темы: БельгияРосcияИранМИД
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