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Міноборони: На сході складна ситуація, ворог підтягнув сили

Тетяна Лозовенко, Ольга КириленкоПонеділок, 19 червня 2023, 17:10
Міноборони: На сході складна ситуація, ворог підтягнув сили
ГАННА МАЛЯР. СКРИНШОТ З ВІДЕО, уп

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог підтягнув сили на сході, однак українські захисники не дають йому просуватись.

Джерело: Маляр у Telegram, джерела УП серед військових

Пряма мова: "На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. 

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Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись".

Деталі: Вона додала, що ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей – наразі це основний напрямок наступу окупантів. За її словами, ворог сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

Як зазначають джерела УП серед військових, наступальні дії росіян на Лиманському напрямку наразі не мають успіху. Втрачені з українського боку позиції тут же відбиваються. Найсильніші удари росіян припадають на район Торського (10 км від Лимана на схід) і на ліс, що знаходиться на південь від Кремінної.

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Теми: МіноборонивійнаЗбройні сили
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