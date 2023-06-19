Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони: На сході складна ситуація, ворог підтягнув сили

Тетяна Лозовенко, Ольга КириленкоПонеділок, 19 червня 2023, 17:10
Міноборони: На сході складна ситуація, ворог підтягнув сили
ГАННА МАЛЯР. СКРИНШОТ З ВІДЕО, уп

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог підтягнув сили на сході, однак українські захисники не дають йому просуватись.

Джерело: Маляр у Telegram, джерела УП серед військових

Пряма мова: "На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. 

Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей – наразі це основний напрямок наступу окупантів. За її словами, ворог сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

Як зазначають джерела УП серед військових, наступальні дії росіян на Лиманському напрямку наразі не мають успіху. Втрачені з українського боку позиції тут же відбиваються. Найсильніші удари росіян припадають на район Торського (10 км від Лимана на схід) і на ліс, що знаходиться на південь від Кремінної.

Теми: МіноборонивійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування

Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення

відеоЗеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ

Стрілянина в аеропорту Кишинева: влада каже про двох жертв

Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Усі новини...
Виробник F-16 готовий навчати українських льотчиків
Китай підтвердив, що не допомагатиме Росії зброєю – Блінкен
Російська розвідка знову заговорила про "брудну бомбу" України
Підрив ГЕС: сотні жителів окупованих Олешок загинули через відмову росіян в евакуації – ЦНС
Останні новини
23:34
Глава Міноборони Литви у Києві представив план підтримки Збройних сил України
23:19
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
23:06
Макрон звинувачує соцмережі в розпалюванні насильства на тлі заворушень у Франції
22:54
Росіяни обстріляли Херсонщину, серед поранених – дитина
22:44
Зарано говорити, чи ослаб Путін після спроби заколоту – генерал Міллі
22:28
Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський 
22:14
Топ-генерал США: Рішення щодо ATACMS чи касетних боєприпасів для України ще немає
21:56
Росія закрила в’їзд для ваговозів із Польщі
21:45
У Білорусі обладнали табір для 8 тисяч осіб, там можуть розмістити вагнерівців – Гаюн
21:36
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Усі новини...
Реклама: