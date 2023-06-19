Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны: На востоке сложная ситуация, враг подтянул силы

Татьяна Лозовенко, Ольга КириленкоПонедельник, 19 июня 2023, 17:10
Минобороны: На востоке сложная ситуация, враг подтянул силы
ГАННА МАЛЯР. СКРИНШОТ С ВИДЕО, уп

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг подтянул силы на востоке, однако украинские защитники не дают ему продвигаться.

Источник: Маляр в Telegram, источники УП среди военных

Прямая речь: "На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. 

Реклама:

Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться".

Детали: Она добавила, что враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей - пока это основное направление наступления оккупантов. По ее словам, враг сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.

Как отмечают источники УП среди военных, наступательные действия россиян на Лиманском направлении пока не имеют успеха. Потерянные с украинской стороны позиции тут же отбиваются. Самые сильные удары россиян приходятся на район Торского (10 км от Лимана на восток) и на лес, который находится к югу от Кременной.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МиноборонывойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Россияне днем обстреляли Бериславский район Херсонской области: 3 человека ранены
Производитель F-16 готов обучать украинских летчиков
Китай подтвердил, что не будет помогать России оружием – Блинкен
Подрыв ГЭС: сотни жителей оккупированных Олешек погибли из-за отказа россиян в эвакуации – ЦНС
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: