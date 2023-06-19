Минобороны: На востоке сложная ситуация, враг подтянул силы

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг подтянул силы на востоке, однако украинские защитники не дают ему продвигаться.

Источник: Маляр в Telegram, источники УП среди военных

Прямая речь: "На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои.

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Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться".

Детали: Она добавила, что враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей - пока это основное направление наступления оккупантов. По ее словам, враг сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.

Как отмечают источники УП среди военных, наступательные действия россиян на Лиманском направлении пока не имеют успеха. Потерянные с украинской стороны позиции тут же отбиваются. Самые сильные удары россиян приходятся на район Торского (10 км от Лимана на восток) и на лес, который находится к югу от Кременной.