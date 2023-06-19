У Франції і Німеччини розбіжності щодо розбудови європейської ППО – ЗМІ

Франція кинула виклик німецькому плану розбудови системи протиповітряної оборони Європи, що є ще однією ознакою назріваючої напруженості щодо того, як регіон має протистояти загрозі з боку РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Обговорення європейської ППО відбуваються на конференції з питань стратегії протиповітряної оборони в Парижі в понеділок, організованої французьким президентом Емманюелем Макроном у кулуарах Паризького авіасалону.

На заході Макрон непрямо розкритикував оголошену минулого року ініціативу Німеччини зі створення європейської системи ППО під назвою "Небесний щит" (Sky Shield). На його думку, вона надто залежна від систем, які виробляються за межами Європи й ігнорує питання про те, як найкраще стримувати Росію, зокрема за рахунок потенційного набуття ракетного потенціалу великої дальності.

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"Коли я бачу певні країни, які збільшують свої оборонні витрати, щоб масово купувати неєвропейські системи, я просто кажу їм: "Ви готуєте проблеми завтрашнього дня!" – сказав він.

Серед іншого, за даними FT, у Парижі болюче сприйняли відмову країн-учасниць "Небесного щита" від закупівлі франко-італійської системи протиракетної оборони SAMP-T виробництва MBDA і Thales, яка має таку ж дальність дії, як і американська система Patriot.

Водночас французький посадовець у розмові з виданням стверджує, що конференція не має на меті підірвати "Небесний щит", а радше провести вкрай необхідну дискусію про ширшу стратегію захисту європейського неба, зокрема роль НАТО і ЄС, а також ядерне стримування.

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Інший посадовець із Франції вказав на ризик того, що мільярдні витрати на системи протиповітряної оборони можуть спровокувати нову гонку озброєнь з Москвою.

У Берліні вважають французьку критику необґрунтованою і стверджують, що нагальна потреба ліквідувати прогалини в протиповітряній обороні означає, що закупівля "готових" систем є кращою, ніж "тривалі і часто затратні" нові розробки.

Нагадаємо, у жовтні 15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт "Небесний щит" зі створення покращеної європейської системи протиповітряної оборони. Проєкт має допомогти закрити наявні прогалини у системі ППО країн Європи – наприклад, у сфері балістичних ракет, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

До проєкту приєдналися 17 країн, зокрема Велика Британія, країни Балтії, Швеція і Фінляндія. Але такі ключові країни, як Франція, Італія і Польща, до "Небесного щита" не приєднались. Зокрема, Париж був заскочений зненацька заявою про ініціативу й відклав франко-німецький саміт – частково щоб продемонструвати своє роздратування.