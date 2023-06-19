У Франции и Германии разногласия по поводу развития европейской ПВО – СМИ

Франция бросила вызов немецкому плану развития системы противовоздушной обороны Европы, что является еще одним признаком назревающей напряженности вокруг того, как регион должен противостоять угрозе со стороны РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Эти разногласия являются фоном для конференции по вопросам стратегии противовоздушной обороны в Париже в понедельник, которая частично имеет целью вернуть импульс поддерживаемой Берлином европейской инициативе Sky Shield, запуск которой в прошлом году стал сюрпризом для французских чиновников.

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Они описывают мероприятие, созванное президентом Эммануэлем Макроном в кулуарах Парижского авиасалона, как форум для дебатов между министрами обороны стран ЕС, военными чиновниками США и НАТО и руководителями промышленных предприятий.

Но инициатива Макрона также отражает более фундаментальные разногласия между Парижем и Берлином относительно того, как быстро усилить военную оборону против России и в то же время способствовать развитию европейской промышленной базы.

Канцлер Германии представил программу Sky Shield в октябре прошлого года с целью создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки оборудования, и с тех пор к ней присоединились 17 стран, в том числе Великобритания, страны Балтии, Швеция и Финляндия.

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Но такие ключевые страны, как Франция, Италия и Польша, остались в стороне. В частности, Париж был застигнут врасплох заявлением о Sky Shield и отложил франко-германский саммит отчасти для того, чтобы продемонстрировать свое раздражение.

Хотя французские и немецкие чиновники избегают публичной критики планов друг друга, за кулисами очевидны разногласия.

Макрон неявно раскритиковал Sky Shield за то, что он слишком полагается на системы вооружений, произведенные за пределами Европы, и при этом не рассматривает должным образом вопрос о том, как лучше всего сдерживать Россию, в том числе за счет потенциального приобретения ракетного потенциала большой дальности.

"Когда я вижу определенные страны, которые увеличивают свои оборонные расходы, чтобы массово покупать неевропейские системы, я просто говорю им: "Вы готовите проблемы завтрашнего дня!" – сказал он.

В Берлине считают французскую критику необоснованной и утверждают, что насущная необходимость ликвидировать пробелы в противовоздушной обороне означает, что закупка готовых систем лучше, чем "длительные и часто затратные" новые разработки.

Хотя страны-участницы Sky Shield сами делают свой собственный выбор относительно закупок, Германия заявила, что планирует приобрести ракеты Iris-T у отечественного производителя Diehl Group для защиты средней дальности, Patriot у американской компании Raytheon Technologies для дальней дальности и Arrow 3 у Израиля для очень дальней дальности. На прошлой неделе немецкий парламент одобрил первые закупки: комплект из шести единиц Iris-T за 900 млн евро и первый транш средств в рамках сделки на сумму 4,3 млрд долларов на ракеты Arrow 3.

В Париже болезненным вопросом стало исключение франко-итальянской системы противоракетной обороны SAMP-T производства MBDA и Thales, которая имеет такую же дальность действия, как и американская система Patriot.

Французский чиновник отрицал, что Париж руководствовался такими конкурентными соображениями. По его словам, конференция не имеет целью подорвать Sky Shield, а скорее провести крайне необходимую дискуссию о более широкой стратегии защиты европейского неба, включая роль НАТО и ЕС, а также сдерживание от ядерного оружия, которое имеет Франция и другие страны.

Другой французский чиновник указал на риск того, что миллиардные расходы на системы противовоздушной обороны могут спровоцировать новую гонку вооружений с Москвой.

Напомним, в октябре 15 европейских стран, которые являются членами НАТО, начали проект "Небесный щит" по созданию улучшенной европейской системы противовоздушной обороны.

Проект должен помочь закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы. Проблемы существуют, например, в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.