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Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 18:33
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
Яков Мілатович, фото: Getty Images

Президент Чорногорії Яков Мілатович на зустрічі з українським послом 19 червня пообіцяв продовжити підтримку України, яку його держава надавала дотепер.

Про це Мілатович повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Мілатович у розмові з послом України Олегом Герасименком нагадав, що Чорногорія відчинила свої двері для українських біженців, надаючи їм притулок, медичне обслуговування, доступ до ринку праці. "Чорногорія й надалі підтримуватиме Україну, як це відбувалося досі", – запевнив чорногорський президент.

Мілатович підкреслив, що отримав запрошення відвідати Україну з "бажанням якнайшвидшого завершення війни в цій країні".

Нагадаємо, Мілатович, який представляє рух "Європа зараз", 20 травня склав присягу й офіційно заступив на посаду президента.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно на парламентських виборах у країні перемогу здобув рух "Європа зараз", засновником якого є чорногорський лідер.

Докладніше про Мілатовича і те, яким курсом він може повести країну, читайте в статті За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги.

Теми: ЧорногоріяУкраїнавійна
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