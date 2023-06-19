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Министр обороны Германии хочет ускорить закупку боеприпасов для армии – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 18:33
Министр обороны Германии хочет ускорить закупку боеприпасов для армии – СМИ
Яков Милатович, фото: Getty Images

Президент Черногории Яков Милатович на встрече с украинским послом 19 июня пообещал продолжить поддержку Украины, которую его государство оказывало до сих пор.

Об этом Милатович сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Милатович в разговоре с послом Украины Олегом Герасименко напомнил, что Черногория открыла свои двери для украинских беженцев, предоставляя им убежище, медицинское обслуживание, доступ к рынку труда. "Черногория и в дальнейшем будет поддерживать Украину, как это происходило до сих пор", – заверил черногорский президент.

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Милатович подчеркнул, что получил приглашение посетить Украину с "желанием скорейшего завершения войны в этой стране".

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Напомним, Милатович, представляющий движение "Европа сейчас", 20 мая принял присягу и официально вступил в должность президента.

Недавно на парламентских выборах в стране победу одержало движение "Европа сейчас", основателем которого является черногорский лидер.

Подробнее о Милатовиче и о том, каким курсом он может повести страну, читайте в статье При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.

Темы: ЧерногорияУкраинавойна
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