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Наслідки підриву Каховської ГЕС: 30% проб води в трьох областях не відповідають нормам

Олександр ШумілінПонеділок, 19 червня 2023, 19:00
Наслідки підриву Каховської ГЕС: 30% проб води в трьох областях не відповідають нормам
Фото: Миколаївська правда

У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей 30% відібраних проб води не відповідають гігієнічним нормам.

Джерело: повідомлення МОЗ

Дослівно: "У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30 % відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води (з 579 проб не відповідають 185)".

Деталі: Найбільш небезпечна ситуація на Одещина, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників.

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Найбільшу небезпеку становлять: сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я та не купатися у водоймах вищезгаданих областей.

Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору.

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Теми: Каховська ГЕСнадзвичайна подія
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