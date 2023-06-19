Последствия подрыва Каховской ГЭС: 30% проб воды в трех областях не соответствуют нормам
В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей 30% отобранных проб воды не соответствуют гигиеническим нормам.
Источник: сообщение Минздрава
Дословно: "В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей отдельные показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы. Не соответствуют гигиеническим нормам не менее 30% отобранных из поверхностных водоемов и зон рекреации проб воды (из 579 проб не соответствуют 185)".
Детали: Наиболее опасная ситуация в Одесской области, где зафиксированы наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей.
Наибольшую опасность представляют: сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка.
Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью и не купаться в водоемах вышеупомянутых областей.
Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового мора.