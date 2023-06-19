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Захисники відбивають атаки на 4 напрямках, накрили 6 районів зосередження окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 червня 2023, 19:31
Захисники відбивають атаки на 4 напрямках, накрили 6 районів зосередження окупантів – Генштаб
Фото: Getty Images

Протягом доби російські загарбники зосереджували основні зусилля на 4 напрямках, безуспішно наступали, натомість захисники уразили 6 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове  Харківської області.

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На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного  Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.  Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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