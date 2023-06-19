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Защитники отражают атаки на 4 направлениях, накрыли 6 районов сосредоточения оккупантов - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 19 июня 2023, 19:31
Защитники отражают атаки на 4 направлениях, накрыли 6 районов сосредоточения оккупантов - Генштаб
Фото: Getty Images

В течение суток российские захватчики сосредоточивали основные усилия на 4 направлениях, безуспешно наступали, зато защитники поразили 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерно, Бударки, Красный Яр на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спирного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области.  Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Временка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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