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ЗМІ: ЄС каже, що Україна виконала лише 2 із 7 критеріїв кандидата, але звіт буде "позитивним"

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 19:51
ЗМІ: ЄС каже, що Україна виконала лише 2 із 7 критеріїв кандидата, але звіт буде позитивним
Фото: Getty Images

Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на два дипломатичні джерела в ЄС.

У попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.

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"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати", – зазначило одне із джерел Reuters.

Третє дипломатичне джерело ЄС додало, що в Брюсселі "станом на зараз ніколи б не використали негативний тон щодо України".

"У судовій реформі спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно здійснити. Не все є задовільним", – додав співрозмовник Reuters, згадавши, серед іншого, "антиолігархічний" закон.

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Зазначимо, що оцінка ЄС загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Те, що п'ять критеріїв не є повністю виконаними, ще не є свідченням проблем, оскільки за частиною з них високий рівень прогресу все ж є, однак деталі осінки Єврокомісії не оприлюднюються

Проміжний звіт щодо виконання Україною, а також Молдовою та Грузією рекомендацій Єврокомісії – буде представлений послам держав ЄС у середу, 21 червня, й на зустрічі міністрів закордонних справ у Стокгольмі в четвер.

Про успіхи та виклики для нашої держави читайте у статті "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.

Теми: ЄСУкраїна
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