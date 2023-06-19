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СМИ: ЕС говорит, что Украина выполнила лишь 2 из 7 критериев кандидата, но отчет будет "положительным"

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 19:51
СМИ: ЕС говорит, что Украина выполнила лишь 2 из 7 критериев кандидата, но отчет будет положительным
Фото: Getty Images

Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый несмотря на полномасштабную войну РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника в ЕС.

В предварительной устной оценке прогресса на пути к членству, которую Еврокомиссия предоставит 22 июня, будет указано, что Украина полностью выполнила две из семи рекомендаций, связанных с судебной реформой и законодательством о медиа.

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"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании действительности, а о признании прогресса, например, есть выдающиеся антикоррупционные дела, которые можно назвать", – отметил один из источников Reuters.

Третий дипломатический источник ЕС добавил, что в Брюсселе "по состоянию на сейчас никогда бы не использовали негативный тон в отношении Украины".

"В судебной реформе наблюдается определенный прогресс, хотя есть еще ключевые реформы, которые необходимо осуществить. Не все является удовлетворительным", – добавил собеседник Reuters, упомянув, среди прочего, "антиолигархический" закон.

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Отметим, что оценка ЕС в целом совпадает с оценками украинского гражданского общества, где критерии относительно судебной реформы и медиазаконодательства имели высокую оценку; кроме того, в сфере судебной реформы в последнее время произошел дополнительный прогресс по формированию Высшей квалификационной комиссии судей.

То, что пять критериев не являются полностью выполненными, еще не является свидетельством проблем, поскольку по части из них высокий уровень прогресса все же есть, однако детали осинки Еврокомиссии не обнародуются

Промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии – будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, и на встрече министров иностранных дел в Стокгольме в четверг.

Об успехах и вызовах для нашего государства читайте в статье "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: ЕСУкраина
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