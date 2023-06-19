Компанія з Вільнюса втрапила в скандал із постачанням тепловізорів росіянам

Вільнюська компанія Yukon Advanced Optics Worldwide ("Юкон"), що є білоруським виробником оптичного обладнання, оголосила про вихід із Росії після публікації розслідування, згідно з яким вона постачала продукцію російській армії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Раніше в понеділок литовський мовник опублікував спільне розслідування з проєктом Scanner project, згідно з яким, попри заяви про вихід із Росії, "Юкон" продовжувала виробництво на російському заводі у Смоленську через компанію "Мезон-А".

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За даними, зібраними LRT та її міжнародними партнерами зі Scanner project, з початку війни компанія отримала від своїх російських клієнтів щонайменше 2,3 мільйона євро від продажу продукції, а її основними клієнтами були група "ЦЕК" – оптична група, яка продає оптичні прилади й отримує замовлення від російського оборонного сектору.

Дані з російських реєстрів показують, що доходи "Юкон" можуть перевищувати три мільйони євро.

Нічні приціли "Пульсар" білоруського виробництва під брендом "Юкон" отримували зокрема і російські військові, що воюють в Україні. Серед іншого, в лютому 2023 року вони з’явились у репортажі пропагандистського росЗМІ ТАСС.

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У понеділок "Юкон" заявила, що перебуває в процесі згортання своєї діяльності в Росії і більше не виробляє та не продає свою продукцію в Росії та Білорусі.

"Мезон-А з початку війни в 2022 році зареєструвала нових угод з російськими клієнтами на суму 165 000 євро, а в 2023 році взагалі не було продажів", – йдеться в заяві компанії.

Також у "Юкон" стверджують, що всі пристрої компанії, які опинились у російських військових, потрапили нелегально або через вторинний ринок.

Нагадаємо, що у травні Міністерство національної оборони Литви призупинило закупівлю тепловізійних біноклів Ados-tech і Ados pro для України після того, як проти компаній-переможців тендеру розпочали розслідування через можливу співпрацю з Білоруссю.