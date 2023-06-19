Компания из Вильнюса попала в скандал с поставками тепловизоров россиянам

Вильнюсская компания Yukon Advanced Optics Worldwide ("Юкон"), являющаяся белорусским производителем оптического оборудования, объявила о выходе из России после публикации расследования, согласно которому она поставляла продукцию российской армии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Ранее в понедельник литовский вещатель опубликовал совместное расследование с проектом Scanner project, согласно которому, несмотря на заявления о выходе из России, "Юкон" продолжала производство на российском заводе в Смоленске через компанию "Мезон-А".

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По данным, собранным LRT и ее международными партнерами по Scanner project, с начала войны компания получила от своих российских клиентов не менее 2,3 миллиона евро от продажи продукции, а ее основными клиентами были группа "ЦЕК" – оптическая группа, которая продает оптические приборы и получает заказы от российского оборонного сектора.

Данные из российских реестров показывают, что доходы "Юкон" могут превышать три миллиона евро.

Ночные прицелы "Пульсар" белорусского производства под брендом "Юкон" получали в том числе и российские военные, воюющие в Украине. Среди прочего, в феврале 2023 года они появились в репортаже пропагандистского росСМИ ТАСС.

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В понедельник "Юкон" заявила, что находится в процессе сворачивания своей деятельности в России и больше не производит и не продает свою продукцию в России и Беларуси.

"Мезон-А с начала войны в 2022 году зарегистрировала новых сделок с российскими клиентами на сумму 165 000 евро, а в 2023 году вообще не было продаж", – говорится в заявлении компании.

Также в "Юкон" утверждают, что все устройства компании, которые оказались у российских военных, попали нелегально или через вторичный рынок.

Напомним, что в мае Министерство национальной обороны Литвы приостановило закупку тепловизионных биноклей Ados-tech и Ados pro для Украины после того, как против компаний-победителей тендера начали расследование из-за возможного сотрудничества с Беларусью.