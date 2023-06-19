Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Компания из Вильнюса попала в скандал с поставками тепловизоров россиянам

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 20:26
Компания из Вильнюса попала в скандал с поставками тепловизоров россиянам
скриншот

Вильнюсская компания Yukon Advanced Optics Worldwide ("Юкон"), являющаяся белорусским производителем оптического оборудования, объявила о выходе из России после публикации расследования, согласно которому она поставляла продукцию российской армии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Ранее в понедельник литовский вещатель опубликовал совместное расследование с проектом Scanner project, согласно которому, несмотря на заявления о выходе из России, "Юкон" продолжала производство на российском заводе в Смоленске через компанию "Мезон-А".

По данным, собранным LRT и ее международными партнерами по Scanner project, с начала войны компания получила от своих российских клиентов не менее 2,3 миллиона евро от продажи продукции, а ее основными клиентами были группа "ЦЕК" – оптическая группа, которая продает оптические приборы и получает заказы от российского оборонного сектора.

Реклама:

Данные из российских реестров показывают, что доходы "Юкон" могут превышать три миллиона евро.

Ночные прицелы "Пульсар" белорусского производства под брендом "Юкон" получали в том числе и российские военные, воюющие в Украине. Среди прочего, в феврале 2023 года они появились в репортаже пропагандистского росСМИ ТАСС.

В понедельник "Юкон" заявила, что находится в процессе сворачивания своей деятельности в России и больше не производит и не продает свою продукцию в России и Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

"Мезон-А с начала войны в 2022 году зарегистрировала новых сделок с российскими клиентами на сумму 165 000 евро, а в 2023 году вообще не было продаж", – говорится в заявлении компании.

Также в "Юкон" утверждают, что все устройства компании, которые оказались у российских военных, попали нелегально или через вторичный рынок.

Напомним, что в мае Министерство национальной обороны Литвы приостановило закупку тепловизионных биноклей Ados-tech и Ados pro для Украины после того, как против компаний-победителей тендера начали расследование из-за возможного сотрудничества с Беларусью.

Темы: ЛитвасанкцииРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ

Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов

Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО – Зеленский

В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование

Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение

видеоЗеленский: За день имеем продвижение на всех направлениях

Все новости...
Литва
Литовские военные сообщили о выявленных фейках на тему войны в Украине
Литва уже в 2024 году отсоединится от общей с Россией энергосети
Литва с союзниками закупит средства ПВО для Украины на более чем 100 млн евро
Последние новости
03:04
Глава ЦРУ тайно посетил Украину, ему раскрыли планы освобождения территорий - WP
02:26
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины, ранили несовершеннолетнего - ОВА
02:04
В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто
01:21
Зеленский рассказал, какие потери понесли вагнеровцы на войне в Украин
00:44
За выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять Пригожин - США
00:03
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
23:41
Зеленский: должны воспользоваться мятежом Пригожина, чтобы выгнать россиян из Украины
23:34
Глава Минобороны Литвы в Киеве представил план поддержки Вооруженных сил Украины
23:19
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
23:06
Макрон обвиняет соцсети в разжигании насилия на фоне беспорядков во Франции
Все новости...
Реклама: