У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором, а також заклик розірвати з нею дипломатичні відносини.

Про це повідомив у понеділок народний депутат Ярослав Юрчишин, пише "Європейська правда".

За словами Юрчишина, Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти Україні.

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"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні", – вважає депутат.

"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території", – додав він.

Текст постанови, зареєстрованої у Верховній раді 16 червня, наразі відсутній, та в пояснювальній записці вказується, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.

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Крім того, Рада в постанові закличе уряд "негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь", а також закличе міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Мінськ та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Хоча Білорусь безпосередньо не вводила війська в Україну, з її території 24 лютого 2022 року здійснювалось вторгнення російських сил. Крім того, білоруські оборонні заводи допомагають Росії, а з її території регулярно здійснюються удари ракетами й дронами по Україні.

Більше про актуальну ситуацію в Білорусі дивіться в інтерв'ю "ЄвроПравди" із міністром закордонних справ в опозиційному білоруському уряді (лідером якого є Світлана Тихановська) Валерієм Кавалевскім.