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У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 21:10
У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини
Фото: Getty Images

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором, а також заклик розірвати з нею дипломатичні відносини.

Про це повідомив у понеділок народний депутат Ярослав Юрчишин, пише "Європейська правда".

За словами Юрчишина, Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти Україні.

"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні", – вважає депутат.

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"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території", – додав він.

Текст постанови, зареєстрованої у Верховній раді 16 червня, наразі відсутній, та в пояснювальній записці вказується, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.

Крім того, Рада в постанові закличе уряд "негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь", а також закличе міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Мінськ та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

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Хоча Білорусь безпосередньо не вводила війська в Україну, з її території 24 лютого 2022 року здійснювалось вторгнення російських сил. Крім того, білоруські оборонні заводи допомагають Росії, а з її території регулярно здійснюються удари ракетами й дронами по Україні.

Більше про актуальну ситуацію в Білорусі дивіться в інтерв'ю "ЄвроПравди" із міністром закордонних справ в опозиційному білоруському уряді (лідером якого є Світлана Тихановська) Валерієм Кавалевскім.

Теми: Верховна РадаБілорусьвійна
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