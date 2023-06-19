Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Раде предлагают признать Беларусь государством-агрессором и разорвать дипотношения

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 21:10
В Раде предлагают признать Беларусь государством-агрессором и разорвать дипотношения
Фото: Getty Images

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором.

Об этом сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Юрчишин, пишет "Европейская правда".

По словам Юрчишина, Беларусь должна нести ответственность за полномасштабную войну, поскольку предоставила свою территорию для осуществления агрессии против Украины.

Реклама:

"Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине", – считает депутат.

"Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", – добавил он.

Текст постановления, зарегистрированного в Верховной раде 16 июня, пока отсутствует, но в пояснительной записке указывается, что украинский парламент признает Беларусь государством-агрессором и призывает правительства других государств и международные организации сделать то же самое.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Рада в постановлении призовет правительство "немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Республикой Беларусь", а также призовет международное сообщество к усилению санкционного давления на Минск и привлечению к ответственности военных преступников.

Хотя Беларусь непосредственно не вводила войска в Украину, с ее территории 24 февраля 2022 года осуществлялось вторжение российских сил. Кроме того, белорусские оборонные заводы помогают России, а с ее территории регулярно осуществляются удары ракетами и дронами по Украине.

Больше об актуальной ситуации в Беларуси смотрите в интервью "ЕвроПравды" с министром иностранных дел в оппозиционном белорусском правительстве (лидером которого является Светлана Тихановская) Валерием Кавалевским.

Темы: Верховная РадаБеларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Верховная Рада
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: