В Раде предлагают признать Беларусь государством-агрессором и разорвать дипотношения

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором.

Об этом сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Юрчишин, пишет "Европейская правда".

По словам Юрчишина, Беларусь должна нести ответственность за полномасштабную войну, поскольку предоставила свою территорию для осуществления агрессии против Украины.

"Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине", – считает депутат.

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"Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", – добавил он.

Текст постановления, зарегистрированного в Верховной раде 16 июня, пока отсутствует, но в пояснительной записке указывается, что украинский парламент признает Беларусь государством-агрессором и призывает правительства других государств и международные организации сделать то же самое.

Кроме того, Рада в постановлении призовет правительство "немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Республикой Беларусь", а также призовет международное сообщество к усилению санкционного давления на Минск и привлечению к ответственности военных преступников.

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Хотя Беларусь непосредственно не вводила войска в Украину, с ее территории 24 февраля 2022 года осуществлялось вторжение российских сил. Кроме того, белорусские оборонные заводы помогают России, а с ее территории регулярно осуществляются удары ракетами и дронами по Украине.

Больше об актуальной ситуации в Беларуси смотрите в интервью "ЕвроПравды" с министром иностранных дел в оппозиционном белорусском правительстве (лидером которого является Светлана Тихановская) Валерием Кавалевским.