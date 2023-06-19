В Раде предлагают признать Беларусь государством-агрессором и разорвать дипотношения

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором.

Об этом сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Юрчишин, пишет "Европейская правда".

По словам Юрчишина, Беларусь должна нести ответственность за полномасштабную войну, поскольку предоставила свою территорию для осуществления агрессии против Украины.

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"Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине", – считает депутат.

"Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", – добавил он.

Текст постановления, зарегистрированного в Верховной раде 16 июня, пока отсутствует, но в пояснительной записке указывается, что украинский парламент признает Беларусь государством-агрессором и призывает правительства других государств и международные организации сделать то же самое.

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Кроме того, Рада в постановлении призовет правительство "немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Республикой Беларусь", а также призовет международное сообщество к усилению санкционного давления на Минск и привлечению к ответственности военных преступников.

Хотя Беларусь непосредственно не вводила войска в Украину, с ее территории 24 февраля 2022 года осуществлялось вторжение российских сил. Кроме того, белорусские оборонные заводы помогают России, а с ее территории регулярно осуществляются удары ракетами и дронами по Украине.

Больше об актуальной ситуации в Беларуси смотрите в интервью "ЕвроПравды" с министром иностранных дел в оппозиционном белорусском правительстве (лидером которого является Светлана Тихановская) Валерием Кавалевским.