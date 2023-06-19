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Україна здолала збірну Мальти у відборі на Євро-2024

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 21:09
Україна здолала збірну Мальти у відборі на Євро-2024
Фото: Getty Images

Збірна України з футболу обіграла команду Мальти 1:0 і здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024.

Джерело: Суспільне

Деталі: У першому таймі Україна мала більше моментів за Мальту. Однак жоден з них не реалізувала - на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Після перерви Україна заробила пенальті за гру рукою захисником Мальти. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати 11-метровий, пробивши у поперечину.

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Проте вже 72-й хвилині арбітр зафіксував порушення на Ярмоленку у штрафному майданчику Мальти і призначив ще один пенальті.

Цього разу пробив Віктор Циганков, який переграв голкіпера Мальти, зробивши рахунок 1:0.

У турнірній таблиці Україна закріпилася на другому місці і має 6 очок. 

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Теми: футболспорт
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