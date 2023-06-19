Україна здолала збірну Мальти у відборі на Євро-2024
Збірна України з футболу обіграла команду Мальти 1:0 і здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024.
Джерело: Суспільне
Деталі: У першому таймі Україна мала більше моментів за Мальту. Однак жоден з них не реалізувала - на перерву команди пішли за рахунку 0:0.
Після перерви Україна заробила пенальті за гру рукою захисником Мальти. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати 11-метровий, пробивши у поперечину.
Проте вже 72-й хвилині арбітр зафіксував порушення на Ярмоленку у штрафному майданчику Мальти і призначив ще один пенальті.
Цього разу пробив Віктор Циганков, який переграв голкіпера Мальти, зробивши рахунок 1:0.
У турнірній таблиці Україна закріпилася на другому місці і має 6 очок.
Second win in a row ☑️☑️ pic.twitter.com/sHmThj6sSp— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 19, 2023