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Україна здолала збірну Мальти у відборі на Євро-2024

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 21:09
Україна здолала збірну Мальти у відборі на Євро-2024
Фото: Getty Images

Збірна України з футболу обіграла команду Мальти 1:0 і здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024.

Джерело: Суспільне

Деталі: У першому таймі Україна мала більше моментів за Мальту. Однак жоден з них не реалізувала - на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

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Після перерви Україна заробила пенальті за гру рукою захисником Мальти. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати 11-метровий, пробивши у поперечину.

Проте вже 72-й хвилині арбітр зафіксував порушення на Ярмоленку у штрафному майданчику Мальти і призначив ще один пенальті.

Цього разу пробив Віктор Циганков, який переграв голкіпера Мальти, зробивши рахунок 1:0.

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У турнірній таблиці Україна закріпилася на другому місці і має 6 очок. 

Теми: футболспорт
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