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Украина одолела сборную Мальты в отборе на Евро-2024

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 21:09
Украина одолела сборную Мальты в отборе на Евро-2024
Фото: Getty Images

Сборная Украины по футболу обыграла команду Мальты 1:0 и одержала вторую победу в отборе на Евро-2024.

Источник: "Суспільне"

Детали: В первом тайме Украина имела больше моментов, чем Мальта. Однако ни один из них не реализовала - на перерыв команды ушли при счете 0:0.

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После перерыва Украина заработала пенальти за игру рукой защитником Мальты. Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не смог реализовать 11-метровый, пробив в перекладину.

Однако уже 72-й минуте арбитр зафиксировал нарушение на Ярмоленко в штрафной площадке Мальты и назначил еще один пенальти.

На этот раз пробил Виктор Цыганков, который переиграл голкипера Мальты, сделав счет 1:0.

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В турнирной таблице Украина закрепилась на втором месте и имеет 6 очков.

Темы: футболспорт
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