Зеленський про наступ: втрачених позицій немає, є лише звільнені

Президент Володимир Зеленський 19 червня провів Ставку головнокомандувача, під час якої обговорювались конкретні питання наступу, наразі втрачених позицій у захисників немає, у окупантів натомість, лише втрати.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь головкома, керівника ГУР".

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Деталі: За словам президента, окремо і детально було розглянуто підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

Пряма мова Зеленського: "На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору".

Також Зеленський висловив переконання, що синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та Сході. "І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, яке зупинить Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", - зазначив Зеленський.