Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про наступ: втрачених позицій немає, є лише звільнені

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 червня 2023, 22:32
Зеленський про наступ: втрачених позицій немає, є лише звільнені
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський 19 червня провів Ставку головнокомандувача, під час якої обговорювались конкретні питання наступу, наразі втрачених позицій у захисників немає, у окупантів натомість, лише втрати.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь головкома, керівника ГУР".

Деталі: За словам президента, окремо і детально було розглянуто підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору".

Також Зеленський висловив переконання, що синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та Сході. "І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, яке зупинить Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", - зазначив Зеленський.

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту - ISW

За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ

Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов

Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський 

До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування

Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"
Зеленський попередив, що погрози ядерною зброєю обернуться Путіну ліквідацією
Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС
Останні новини
07:40
На Запоріжжі дагестанці відмовились воювати та попсували зброю окупантів – Генштаб
06:46
Захисники уразили 6 районів скупчення окупантів та 3 склади боєприпасів – Генштаб
05:23
Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту - ISW
03:04
Голова ЦРУ таємно відвідав Україну, йому розкрили плани звільнення територій – WP
02:26
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, поранили неповнолітнього – ОВА
02:04
У німецькому Ердманнгаузені штрафуватимуть за грюкання дверима авто
01:21
Зеленський розповів, яких втрат зазнали вагнерівці на війні в Україні
00:44
За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США
00:03
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
23:41
Зеленський: маємо скористатися бунтом Пригожина, щоб вигнати росіян з України
Усі новини...
Реклама: