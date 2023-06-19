Зеленский о наступлении: утраченных позиций нет, есть только освобожденные

Президент Владимир Зеленский 19 июня провел Ставку главнокомандующего, во время которой обсуждались конкретные вопросы наступления, пока потерянных позиций у защитников нет, у оккупантов вместо этого, только потери.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Ставка. Первоначально - передовая, конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно с направлений боев. Доклад главкома, руководителя ГУР".

Детали: По словам президента, отдельно и подробно была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников - тех, которые ждут своего часа для боевых действий.

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Прямая речь Зеленского: "На части направлений наши воины движутся вперед, на части направлений - защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас - нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них - только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу".

Также Зеленский выразил убеждение, что сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и Востоке. "И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которое остановит Украину. Потому что мы - на своей земле, и это дает наибольшую силу", - отметил Зеленский.