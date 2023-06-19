Кулеба: Вивезення військовополонених в Угорщину відбулось у політичних інтересах Орбана

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Як повідомляє "Європейська правда", така заява Кулеби пролунала в етері телемарафону в понеділок.

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", – вважає голова МЗС.

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За його словами, вивезення українських військовополонених із Росії – це, "по суті, таємна операція", в якій, за неофіційною інформацією, "були залучені інші гравці, й не лише із Угорщини".

"Нам розказують, що ті люди є вільні робити те, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем – і навіть зустрічі з родичами тут вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому", – наголосив він.

19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

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Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.

Неофіційно з’являлася інформація, нібито звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могли бути особистою ініціативою віцепрем’єра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.