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Кулеба: Вывоз военнопленных в Венгрию состоялся в политических интересах Орбана

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 22:56
Кулеба: Вывоз военнопленных в Венгрию состоялся в политических интересах Орбана
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО С FACEBOOK

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Кулебы прозвучало в эфире телемарафона в понедельник.

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека", – считает глава МИД.

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По его словам, вывоз украинских военнопленных из России – это, "по сути, тайная операция", в которой, по неофициальной информации, "были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии".

"Нам рассказывают, что те люди свободны делать то, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем – и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированные. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас задействуем все рычаги для того, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой", – подчеркнул он.

19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

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В то же время в администрации Орбана заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию. 

Неофициально появлялась информация, якобы освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могли быть личной инициативой вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.

Темы: Кулеба ДмитрийВенгрияпленныевойна
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