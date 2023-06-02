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Данілов різко відповів Бужанському, який "забув" українську: Проросійська сволота має бути знищена

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 13:50
Данілов різко відповів Бужанському, який забув українську: Проросійська сволота має бути знищена
Данілов. скриншот

Секретар Ради національної безпекиі оборони Олексій Данілов порадив забиратися з політики скандальному нардепу Максиму Бужанському від "Слуги народу", який відмовився переходити на українську мову в ефірі новин.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні.

Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб".

Що передувало: Бужанський від "Слуги народу" відмовився переходити на українську мову в ефірі телемарафону 31 травня.

Його запросили дати коментар, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Однак до обговорення так і не дійшли. Спершу нардеп проігнорував вітання "Слава Україні", за кілька митей промовив "Так, слава Україні..".  Після чого почав свою промову російською.

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Теми: моваСлуга народуДанілов
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