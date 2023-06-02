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У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася офлайн-мапа укриттів

Євген КізіловП'ятниця, 2 червня 2023, 14:03
У застосунку Київ Цифровий з’явилася офлайн-мапа укриттів
скриншот КМДА

У міському застосунку "Київ Цифровий" з’явилася офлайн-мапа бомбосховищ, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петра Оленича

Деталі: Повідомляється, що для того, аби користуватися мапою укриттів "поза мережею", користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

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Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

Що передувало:

  • У ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження, в межах якого правоохоронці затримали чотирьох осіб: першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань, а також охоронця поліклініки.

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Теми: укриттяКиївтехнологіївійна
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