У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася офлайн-мапа укриттів

У міському застосунку "Київ Цифровий" з’явилася офлайн-мапа бомбосховищ, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петра Оленича

Деталі: Повідомляється, що для того, аби користуватися мапою укриттів "поза мережею", користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

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