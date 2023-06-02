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Бєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

Євген КізіловП'ятниця, 2 червня 2023, 18:38
Бєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон Свобода России
Шебекіно на мапі, google maps

Легіон "Свобода России" опублікував відео, на якому в кількох місцях над прикордонним містом Шебекіно Бєлгородської області РФ здіймається дим. Бійці натякнули, що це їхніх рук справа.

Джерело: легіон "Свобода Росії" в Telegram

Деталі: "У Шебекіно "заметался пожар голубой" - так ЛСР озаглавив свій пост.

Нижче легіон пояснив, що на відео "результат зосередження ворожих військ у місті".

"Рухаємося далі. Росія буде вільною", - резюмували добровольці.

На записі видно кілька осередків горіння з густим чорним стовпом диму в центрі.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише "Русская служба ВВС", Шебекіно 1 червня перетворилося на повноцінну зону бойових дій. За даними місцевої влади, по Шебекинському округу за добу випустили 850 снарядів.

Що передувало:

  • 1 червня "Русский добровольческий корпус" та легіон "Свобода России" заявили, що проводять ще одну операцію на території РФ. Бійці записали відеозвернення і повідомили, що йдуть у Шебекинському напрямку.
  • Раніше бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков неодноразово заявляв, що Шебекіно обстріляли. Один раз навіть заявив, що потрапив під обстріл сам.

Теми: Росіяпожежавійна
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