Зеленський: "Дія" допоможе розвинути держсервіси в Європі, Латинській Америці та Африці

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів кілька нарад щодо формування комплексної політики України і анонсував, що на базі "Дії" Україна буде допомагати іншим країнам розвинути державні сервіси.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів кілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики – комплексної – на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі у глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини й рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності".

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Деталі: Також Зеленський відзначив 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які "стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед".

На Авдіївському напрямку президент відзначив 110-ту окрему механізовану бригаду – "за хоробрість та вміння потужно знищувати окупантів".

Також він подякував прикордонникам, які захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки: "Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які б’ються на фронті. А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють "Шахедам".

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Президент повідомив, що підписав укази про відзначення захисників державними нагородами 263 військовослужбовців ЗСУ.

Зеленський заявив, що 2 червня кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів: "Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями".

Також він повідомив, що на базі української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії.

Зеленський анонсував, що "Дія" допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці.