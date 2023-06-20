Повітряники попередили про ракетну небезпеку на півдні і в центрі України

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей. Також є небезпека застосування ворогом безпілотників.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Крім загрози ракетних ударів, існує також ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА на території областей.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, над областю – ворожі безпілотники.

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"Над сходом області мопеди. Курсом на північний захід", – написав очільник ОВА у Telegram.

Пізніше повітряники попередили про загрозу застосування росіянами ракет і безпілотників на території Кіровоградської та Одеської областей.

Станом на 00:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.