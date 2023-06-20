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Воздушники предупредили о ракетной опасности на юге и в центре Украины

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 00:55
Воздушники предупредили о ракетной опасности на юге и в центре Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности для Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей. Также есть опасность применения врагом беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Кроме угрозы ракетных ударов, существует также вероятность применения врагом ударных БпЛА на территории областей.

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По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, над областью – вражеские беспилотники.

"Над востоком области мопеды. Курсом на северо-запад", – написал глава ОВА в Telegram.

Позже воздушники предупредили об угрозе применения россиянами ракет и беспилотников на территории Кировоградской и Одесской областей.

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По состоянию на 00:55 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.

Темы: воздушная тревогаракетный ударбеспилотники
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