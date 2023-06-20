У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

У Києві та низці областей України вночі 20 червня оголошували повітряну тривогу, ворог атакував безпілотниками.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Окрім Києва, про повітряну небезпеку також оголошено у більшості областей України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку та загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у Києві та областях, де оголошена тривога.

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Доповнено о 02:35. Тривогу оголошено у Полтавській і Сумській областях. Повітряні сили попередили, що у Полтавській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Доповнено о 03:05. Повітряну тривогу оголошено у Києві, а також у Житомирській, Хмельницькій та Чернівелькій областях.

Натомість повітряну загрозу скасовано у трьох південих областях.

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Доповнено о 03:11. Тривогу також оголошено у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Доповнено о 03:44. Чернігівська область - повітряна тривога.

Доповнено о 04:10. Тривогу оголошено у Рівненській та Львівській областях. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у цих областях.

Доповнено о 04:30. Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки у Вінницькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Доповнено о 04:35. Тривогу оголошено у Волинській області. За даними Повітряних сил, є загроза застосування окупантами ударних безпілотників.

Доповнено о 05:10. "На Львівщині загроза ще триває. Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!" – повідомив у Telegram очільник ОВА Максим Козицький.

Доповнено о 05:40. Тривога зберігається у західних та північних областях.

Доповнено о 06:28. Наразі повітряна тривога триває у Києві, Київській та Харківській областях.

Повітряники повідомляють, що Харківщині загрожує ракетна небезпека.

Доповнено о 06:40. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.