Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 06:40
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вночі 20 червня оголошували повітряну тривогу, ворог атакував безпілотниками.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Окрім Києва, про повітряну небезпеку також оголошено у більшості областей України.

Реклама:

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку та загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у Києві та областях, де оголошена тривога.

Доповнено о 02:35. Тривогу оголошено у Полтавській і Сумській областях. Повітряні сили попередили, що у Полтавській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Доповнено о 03:05. Повітряну тривогу оголошено у Києві, а також у Житомирській, Хмельницькій та Чернівелькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість повітряну загрозу скасовано у трьох південих областях. 

Доповнено о 03:11. Тривогу також оголошено у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Доповнено о 03:44. Чернігівська область - повітряна тривога.

Доповнено о 04:10. Тривогу оголошено у Рівненській та Львівській областях. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у цих областях. 

Доповнено о 04:30.  Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки у Вінницькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Доповнено о 04:35. Тривогу оголошено у Волинській області. За даними Повітряних сил, є загроза застосування окупантами ударних безпілотників.

Доповнено о 05:10. "На Львівщині загроза ще триває. Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!" – повідомив у Telegram очільник ОВА Максим Козицький.

Доповнено о 05:40. Тривога зберігається у західних та північних областях. 

Доповнено о 06:28. Наразі повітряна тривога триває у Києві, Київській та Харківській областях.

Повітряники повідомляють, що Харківщині загрожує ракетна небезпека.

Доповнено о 06:40. На території всієї України – відбій повітряної тривоги. 

Теми: повітряна тривогаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
У Києві та області працює ППО
Росіяни атакували Запоріжжя і передмістя, є руйнування – ОВА
Українські сили провели успішні контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту – ISW
У Львові та області прогриміли вибухи
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях 
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: