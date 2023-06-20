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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 06:40
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины ночью 20 июня объявляли воздушную тревогу, враг атаковал беспилотниками.

Источник: карта тревог

Детали: Кроме Киева, о воздушной опасности также объявлено в большинстве областей Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности и угрозе применения россиянами ударных беспилотников в Киеве и областях, где объявлена тревога.

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Дополнено в 02:35. Тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях. Воздушные силы предупредили, что в Полтавской области есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

Дополнено в 03:05. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Зато воздушная угроза отменена в трех южных областях.

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Дополнено в 03:11. Тревога также объявлена в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Дополнено в 03:44. Черниговская область – воздушная тревога.

Дополнено в 04:10. Тревога объявлена в Ровенской и Львовской областях. Воздушные силы сообщили об угрозе применения россиянами ударных БпЛА в этих областях.

Дополнено в 04:30. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности в Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Дополнено в 04:35. Тревога объявлена в Волынской области. По данным Воздушных сил, есть угроза применения оккупантами ударных беспилотников.

Дополнено в 05:10. "На Львовщине угроза еще продолжается. Сохраняйте информационную тишину! Не помогайте оккупанту!" – сообщил в Telegram глава ОВА Максим Козицкий.

Дополнено в 05:40. Тревога сохраняется в западных и северных областях.

Дополнено в 06:28. Сейчас воздушная тревога продолжается в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Воздушники сообщают, что Харьковщине угрожает ракетная опасность.

Дополнено в 06:40. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаУкраина
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