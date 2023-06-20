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Норвегія виділить понад $23 млн на ядерну безпеку в Україні

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 02:57
Норвегія виділить понад $23 млн на ядерну безпеку в Україні
ПРАПОР НОРВЕГІЇ, ФОТО PIXABAY

Влада Норвегії ухвалила рішення про виділення 250 млн крон (понад 23 млн доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні.

Джерело: Міністерство закордонних справ Норвегії

Дослівно: "Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон".

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Деталі: Повідомляється, що 100 млн крон будуть направлені на підтримку роботи в Україні експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Ще 150 млн крон виділяються на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки. Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Теми: НорвегіяУкраїна
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