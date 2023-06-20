Норвегия выделит более $23 млн на ядерную безопасность в Украине

Власти Норвегии приняли решение о выделении 250 млн крон (более 23 млн долларов) на поддержку ядерной безопасности в Украине.

Источник: Министерство иностранных дел Норвегии

Дословно: "Норвегия увеличивает свою поддержку ядерной безопасности в Украине в 2023 году на 250 млн норвежских крон".

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Детали: Сообщается, что 100 млн крон будут направлены на поддержку работы в Украине экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Еще 150 млн крон выделяются на финансирование сотрудничества Норвегии с Украиной в сфере ядерной безопасности. Отмечается, что эти средства будут направлены на уменьшение риска аварий и инцидентов, связанных с высвобождением радиоактивных веществ, а также на уменьшение риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки.