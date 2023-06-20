Джонсона позбавили спецдоступу до парламенту за неправду про ковідні вечірки

Колишнього прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона позбавили спеціального доступу до парламенту після згоди депутатів з висновками звіту, що той казав їм неправду про вечірки співробітників на Даунінг Стріт у розпал ковідних обмежень.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

354 голосами проти семи депутати підтримали звіт, підготовлений комітетом, де доходять висновку, що Джонсон свідомо вводив колег в оману своїми коментарями довкола можливих зібрань співробітників для спілкування й відпочинку у той час, коли для всіх британців діяли суворі обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Серед однопартійців Джонсона з Консервативної партії "за" проголосували 118, а 225 утрималися.

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Депутати-автори звіту запропонували покарати Джонсона 90-денним відстороненням від роботи у парламенті, якби він не склав повноваження. Також запропонували позбавити його права доступу до парламенту як колишнього депутата, що викликало значну критику прихильників Джонсона.

Під час дебатів з критикою Бориса Джонсона виступили і кілька його однопартійців, включно з колишньою прем’єркою Терезою Мей, яка зауважила, що виступати проти соратників непросто, але спільна робота "не має перешкоджати робити те, що правильно".

Нагадаємо, 9 червня екс-прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.

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Він розкритикував розслідування комітету з питань привілеїв Палати громад у справі, відомій як Partygate, стверджуючи, що його використали, щоб "вижити" Джонсона з парламенту.

Майже одразу після того Антикорупційна комісія парламенту Великої Британії назвала порушенням рішення Джонсона повернутись у журналістику після складання мандата, оскільки він раніше обіймав урядову посаду.