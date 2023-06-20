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Джонсона лишили спецдоступа в парламент за неправду о ковидных вечеринках

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 07:50
Джонсона лишили спецдоступа в парламент за неправду о ковидных вечеринках
БОРИС ДЖОНСОН, GETTY IMAGES

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лишили специального доступа в парламент после согласия депутатов с выводами отчета о том, что Джонсон говорил им неправду о вечеринках сотрудников на Даунинг Стрит в разгар ковидных ограничений.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

354 голосами против семи депутаты поддержали отчет, подготовленный комитетом, где приходят к выводу, что Джонсон сознательно вводил коллег в заблуждение своими комментариями о возможных собраниях сотрудников для общения и отдыха в то время, когда для всех британцев действовали строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

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Среди однопартийцев Джонсона из Консервативной партии "за" проголосовали 118, а 225 воздержались.

Депутаты-авторы отчета предложили наказать Джонсона 90-дневным отстранением от работы в парламенте, если бы он не сложил полномочия. Также предложили лишить его права доступа в парламент как бывшего депутата, что вызвало значительную критику сторонников Джонсона.

Во время дебатов с критикой Бориса Джонсона выступили и несколько его однопартийцев, включая бывшего премьера Терезу Мэй, которая отметила, что выступать против соратников непросто, но совместная работа "не должна препятствовать делать то, что правильно".

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Напомним, 9 июня экс-премьер Британии Борис Джонсон объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

Он раскритиковал расследование комитета по вопросам привилегий Палаты общин по делу, известному как Partygate, утверждая, что его использовали, чтобы "выжить" Джонсона из парламента.

Почти сразу после этого Антикоррупционная комиссия парламента Великобритании назвала нарушением решение Джонсона вернуться в журналистику после сложения мандата, поскольку он ранее занимал правительственную должность.

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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