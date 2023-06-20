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Байден: Загроза застосування Путіним ядерної зброї реальна

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 09:21
Байден: Загроза застосування Путіним ядерної зброї реальна
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав групі донорів у Каліфорнії, повідомляє Reuters.

Американський президент наголосив, що його турбує можливе застосування Путіним ядерної зброї.

"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", – сказав Байден.

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У суботу Байден назвав заяви Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі "абсолютно безвідповідальними".

Перед цим Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

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Теми: БайденПутінядерна зброя
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