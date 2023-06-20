Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 09:21
Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал группе доноров в Калифорнии, сообщает Reuters.

Американский президент подчеркнул, что его беспокоит возможное применение Путиным ядерного оружия.

Реклама:

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.

В субботу назвал заявления Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси "абсолютно безответственными".

Перед этим Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

ВИДЕО ДНЯ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: БайденПутинядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: