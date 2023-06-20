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ЄС запропонує Україні фінансову допомогу на 50 млрд євро - Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 10:27

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги на суму близько 50 мільярдів євро для підтримки України.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, які знайомі з підготовкою плану, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду та оплатити нагальні пріоритети реконструкції.

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Як зазначає агентство, про фінансову допомогу оголосять у вівторок перед конференцією в Лондоні, де донори обговорюватимуть відновлення України.

Єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту для України, з огляду на війну, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, стверджують джерела.

За словами одного з анонімних джерел, на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не ринкових позик.

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Пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

Гроші будуть виділені за умови, що Україна здійснить реформи, спрямовані на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Пакет допомоги з'явився у момент, коли Україна розпочинає контрнаступ для відвоювання захоплених РФ територій.

Конференція з відновлення України відбудеться 21-22 червня у Лондоні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

Теми: ЄСУкраїна
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