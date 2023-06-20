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ЕС предложит Украине финансовую помощь на 50 млрд евро – Bloomberg

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 10:27

Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи на сумму около 50 миллиардов евро для поддержки Украины.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с подготовкой плана, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить неотложные приоритеты реконструкции.

Как отмечает агентство, о финансовой помощи объявят во вторник перед конференцией в Лондоне, где доноры будут обсуждать восстановление Украины.

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Еврокомиссия хочет избежать обременительного инструмента для Украины, учитывая войну, и предложит помощь в виде грантов, льготных займов и гарантий, утверждают источники.

По словам одного из анонимных источников, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов.

Пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

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Деньги будут выделены при условии, что Украина осуществит реформы, направленные на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией.

Пакет помощи появился в момент, когда Украина начинает контрнаступление для отвоевания захваченных РФ территорий.

Конференция по восстановлению Украины состоится 21-22 июня в Лондоне.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время конференции власти сосредоточатся на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.

Темы: ЕСУкраина
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